هل يشهد خريف 2023 موجات حر بسبب تغير المناخ؟.. «الأرصاد» توضح

ساعات قليلة تفصلنا عن قدوم فصل الخريف 2023، الذي يعتبره الكثيرون أفضل فصول السنة لما يتمتع به من أجواء رائعة؛ إذ تنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار خفيفة، إلا أنه في هذا العام ربما يشهد حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات المناخية.

هل يشهد خريف 2023 موجات حر؟

وبدورها أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أن فصل الخريف 2023 يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذا العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق الخاصة في النصف الأول.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية في فصل الخريف

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية تكثر في فصل الخريف 2023 وتكون كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانًا، حتى في حالات استقرار الأحوال الجوية، وتكون كثيفة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية.

وطمأنت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بشأن حالة الطقس في فصل الخريف، مشيرة إلى أنه يجرى إصدار تحذيرات بشأن حالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال فصل الخريف قبل حدوثها بوقت كافٍ.

درجات الحرارة في أول أيام فصل الخريف

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة يوم السبت 23 سبتمبر الجاري؛ أول أيام فصل الخريف، الآتي:

- القاهرة والوجه البحري: درجات الحرارة العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.