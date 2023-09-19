حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. 10 خطوات لتجديد ترخيص كشك أو «فاترينة»

حددت محافظة القاهرة، خطوات تجديد ترخيص كشك أو «فاترينة» بالشوارع، مؤكّدة في تقرير لها أهمية التزام أصحاب الأكشاك بتلك الضوابط والخطوات لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وتتضمن خطوات تجديد ترخيص كشك أو «فاترينة» ما يلي:

1- يقدم المواطن الطلب بالحي.

2- إدخال الطلب على التطبيق بالمركز التكنولوجي ومسح جميع الأوراق وإرفاقها بالطلب.

3- منح المواطن رقم الطلب على التطبيق وإدخال الإدارة المختصة حسب نوعية الطلب.

4- طباعة الطلب وإرساله إلى مكتب المحافظ.

5- ابداء الرأي في الطلب من قبل مكتب المحافظ.

6- تستلم السكرتارية العامة الطلب من مكتب المحافظ مع مسحه وتحميله على التطبيق.

7- استلام الطلب من جانب إدارة الإشغالات وتحديث التطبيق بالمبلغ المطلوب من المواطن.

8- يتوجه المواطن إلى الخزينة لدفع الرسوم.

9- استلام الرسوم من المواطن وتحديث التطبيق بعملية الدفع ومنح المواطن إيصال دفع بالتاريخ الجديد للتجديد.

10- يتسلم المواطن إيصال بالتاريخ الجديد للتجديد.

حملات على المحلات

ووجهت محافظة القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات المختصة لتكثيف الحملات على المحلات والأسواق لضبط الشارع والحد من أي مخالفات ومراجعة تراخيص الأنشطة التجارية المختلفة.