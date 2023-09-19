موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تظهر خلال أيام

أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات الفنية، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

وبدأت أعمال تنسيق الدبلومات الفنية في الرابع من سبتمبر الجاري، وتم مد فتح باب تسجيل الرغبات لمدة 5 أيام، وكان مقررًا غلقه الخميس الماضي، وفيما يلي توضح «الوطن» موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأكد المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي، السيد عطا، أنه لن يتم مدة فترة تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية مرة أخرى، وسيتم غلق باب التسجيل مساء اليوم الثلاثاء.

وعن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، نوه المشرف على التنسيق بأنه سيتم إعلان النتيجة خلال 5 أيام على الأكثر بعد غلق التسجيل مساء اليوم، منوها بأن اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ أعمالها لتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقا للنسب المحددة.

‎وتابع المشرف على التنسيق، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن مرحلة تنسيق الشهادات الفنية تستغرق وقتا أكبر، بخلاف مراحل التنسيق الأخرى، مرجعًا السبب لتوزيع الطلاب على شريحة كبيرة من الجامعات والمعاهد.

تقليل الاغتراب

وأكد المشرف على التنسيق أن عملية توزيع الطلاب على الكليات والمعاهد تتم إلكترونيا، منوها بأنه بعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، سيتم فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الذين لديهم رغبة في التحويل من كلية لأخرى أسوة بطلاب الثانوية العامة.