وزير التموين: زيادة المساحة المنزرعة ستنعكس على أسعار الأرز

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ إنتاجية فدان الأرز هذا العام كبيرة، فضلًا عن زيادة المساحة ‏المنزرعة من الأرز، بما ينعكس على أسعار الأرز هذا ‏العام.

توجيهات وزير التموين عن أسعار الأرز

ووجه ‏وزير التموين، ‏مديري المديريات بإلزام الجهات والكيانات بتقديم التراخيص اللازمة، محذرا من غلق أي منشأة تتعامل مع الأرز دون وجود تراخيص لازمة من سجل ‏تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة، لمعرفة أماكن الأنشطة ‏التجارية المتعاملة في الأرز.

مضارب الأرز

كما شملت توجيهات الوزير تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والأبيض بالمديرية التابعين لها، سواء كانت ‏مضارب أو فراكات أو مخازن أو خطوط إنتاج وكتابة السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضا.

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الأرز الحر للمواطنين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية، بسعر من 20 حتى 22 جنيهًا لأي مواطن بدون بطاقة تموين، مع توفيره للمواطنين لصرفه ضمن فارق نقاط الخبز من منافذ بقالي التموين بالسعر الحر أيضًا.