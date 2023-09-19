فرص عمل في القاهرة برواتب مجزية وحوافز يومية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لعدد من الشركات.

وترصد السطور التالية، موعد اليوم التوظيفي ومقر انعقاده وكيفية المشاركة، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، حسب ما أوضحت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها على فيس بوك.

- مدير فرع، ويشترط الخبرة في نفس المجال كمدير فرع.

- كاشير.

- مسؤول استلامات FMC4.

- مراقب مخزون.

- بائع أدوات منزلية وأجهزه كهربائية ومفروشات ولعب أطفال.

- مراقب كاميرات.

- موظف أمن.

- عمال تحميل وخدمات ونظافة.

مكان العمل: مدينة بدر.

شروط القبول في الوظائف

- خريجون فقط من جميع المؤهلات «عال - متوسط - فوق متوسط».

-الحد الاقصى للسن 39 عاما.

- موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- مرتبات مجزية.

- الرواتب حسب كل وظيفة والخبرة.

- حوافز بيع يومية.

- حوافز شهرية.

- إجازات سنوية ورسمية.

- استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير.

- زيادات سنوية ومنح ومكافآت.

- تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنّ الراغب في التقديم على الوظائف عليه ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/NAeiS1Rq6i

موعد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي

ينعقد اليوم التوظيفى يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجاري من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساء، في مدينة بدر- الحي الأول - المجاورة الثانية - مركز شباب مدينة بدر أمام الجامعة الروسية.

يوم توظيفي مفتوح لإحدى الشركات

الوظائف المطلوبة

- فني إشراف داخلي

فني تنظيف واجهات

- فني كهرباء

- فني سباكة

- فني ميكانيكا

موعد ومكان اليوم التوظيفي

مركز شباب السلام أول بعد قسم السلام بجوار نادي 6 أكتوبر - مدينة السلام - القاهرة، الخميس المقبل من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا.

شروط القبول بالوظائف

-جميع المؤهلات «عال – متوسط – فوق متوسط».

- موقف واضح من التجنيد

المميزات الوظيفية

- رواتب مجزية

- تأمين طبي واجتماعي

كيفية التقديم

للراغبين في التقديم على الوظائف ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/mJW0JjQqm8