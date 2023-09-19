تمسك بالأرض حتى النهاية.. من هو الشهيد إبراهيم عبدالتواب قائد معركة كبريت؟

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا عن الشهيد إبراهيم عبد التواب قائد معركة كبريت.

معلومات عن الشهيد عقيد إبراهيم عبد التواب

ووفقًا لما ذكره التقرير، وُلد الشهيد عقيد إبراهيم عبدالتواب في عام 1937 في أسيوط، وتخرج من الكلية الحربية في عام 1956، وشارك في حرب اليمن وعُين مدرسًا بالكلية الحربية في عام 1967، وتولى رئاسة أركان إحدى مجموعات الصاعقة حتى كانت بطولته في قيادة الكتيبة 603 مشاة أسطول في حرب أكتوبر 1973 حُسن الختام في مشوار البطل الذي تمسك حتى النهاية بالأرض التي استردها رجاله في أصعب الظروف.

نجاح كبير للكتيبة

ونجحت الكتيبة في السيطرة على نقطة كبريت الحصينة بعد سقوط دفاعاتها، ولأن العدو يدرك الأهمية الاستراتيجية للموقع الذي يتحكم في كل التحركات بين السويس والإسماعيلية، فقد كثف هجماته المضادة على أبطال الكتيبة 603 وفرض حصار لمدة 134 يوما، ولكن أبطال الكتيبة تمسكوا بتوجيهات ووصية العقيد عبدالتواب أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن خطوة خطوها للأمام وتحملوا انقطاع الامدادات وتقاسموا بقايا الطعام ولجأوا إلى تقطير مياه القناة المالحة لري عطشهم، وفي إحدى الغارات العنيفة للعدو في 14 يناير 1974 استشهد العقيد عبدالتواب قبل 4 أيام فقط من توقيع اتفاقية فصل القوات وفك الحصار عن السويس وكبريت.