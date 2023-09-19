إصابة سيدة سقطت من الطابق الرابع في منزلها بالعريش

أصيبت سيدة جراء سقوطها من علو، في العمارة السكنية التي تعيش بها غرب العريش، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية 24 ساعة في مستشفى العريش العام، خوفا من تطورات حالتها.

وقال مصدر في مستشفى العريش العام لـ«الوطن»، إن الحادث أسفر عن إصابة «عائشة.ح.س»، 40 سنة بكسر بالساق اليمني وجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقه بالجسد، وهي ترقد بقسم الطوارئ بعد نقلها إلى مستشفى العريش العام للعلاج، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، ومعرفة التفاصيل، ومواصلة التحقيقات.

إخطار بالحادث للجهات المختصة

وتلقت الأجهزة المعنية في شمال سيناء، إخطارًا بسقوط سيدة من الدور الرابع من العمارة السكنية التي تقطن بها في حي السبيل، بدائرة قسم شرطة رابع العريش، تم نقلها الى مستشفى العريش العام.

في سياق منفصل، توفى 3 شباب في حوادث سير متفرقة في العريش والشيخ زويد، وتم إبلاغ الجهات المتخصة لمباشرة سير التحقيقات.