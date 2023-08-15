مصرع وإصابة 4 أشخاص في حوادث سير متفرقة ببني سويف

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرون بإصابات متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع 3 حوادث متفرقة ناتجة عن انقلاب دراجات نارية على طرق بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية أمام مدخل بني عفان

في الحادث الأول، أصيب اثنان إثر انقلاب دراجة نارية أمام مدخل قرية بني عفان بمركز بني سويف، وتبين أنّ المصابين هما: «محمد . س . إ»، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، 45 سنة، و«مرزوق. ح . م»، مصاب بجرح قطعي بالجبهة وكدمات، 59 سنة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وفي الحادث الثاني، أصيب شخص في انقلاب دراجة نارية أمام مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وتبين أنه يدعى «حليم . ع . م » 55 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليمنى، ومقيم في حي البشري.

مصرع شخص في حادث تصادم دراجة نارية بسيارة

وفي الحادث الثالث، لقي شخص مصرعه متأثرا بإصابته، إثر وقوع تصادم دراجة نارية بسيارة بطريق الجيزاوية ميدوم، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتبين أنّه يدعى «خميس. ص . ش» 57 سنة، مقيم بقرية الحكامنة، وكان مصابا باشتباه كسر بالساق واليد اليسرى وسحجات وكدمات، وتوفي داخل المستشفى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.