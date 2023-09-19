رئيس جهاز الشروق يتفقد «منافذ الخير» ويستمع لشكاوى المواطنين

تفقد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، يرافقه مسؤولي الجهاز، السوق الحضارية لتوفير السلع الغذائيه بأسعار مخفضة «منافذ الخير»، وشدد على مدير المنافذ بمراقبة أسعار السلع والتأكد من أنّها أقل من الأسواق في الخارج، والتعامل بحسم مع من يُخالف ضوابط التشغيل، وأهمها الالتزام بالتسعيرة.

واستمع سعد على هامش الجولة، إلى آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمة في المنافذ، وشكاواهم بصفة عامة، ووعد رئيس الجهاز بتكثيف الحملات المرورية لمتابعة حسن سير العمل بالمنافذ ضمانا للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

وفي سياق آخر، أشار المهندس علي سعد، إلى استمرار شَن الحملات الليلية لتحقيق الانضباط داخل الأسواق ومنع التعدي على ممرات المشاة، وأسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرا بمخالفات في المجمعات التجارية بمنطقة الشباب الـ100متر، والحي الثاني، بهدف تمكين رواد المجمعات من التحرك بكل يسر مع التحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وعلى هامش الحملة، جرى رفع الباعة الجائلين المفترشين على الأرصفة، مؤكدا تواصل الحملات يوميا حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

شارك في الجولة، المهندس محمد عزازي نائب رئيس الجهاز، والمهندس أحمد مكي معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمد صلاح مدير التنمية، وعطية السيد مدير إدارة أمن الجهاز، والمهندس حمدي شحاتة مدير أحياء ونظافة شرق.