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رئيس جهاز الشروق: بيع محال تجارية وصيدلية لزيادة الخدمات بالمدينة

كتب:

أيمن حمزة
11:42 ص | السبت 05 أغسطس 2023
جهاز مدينة الشروق يعلن بيع محلات بالمزاد العلني

جهاز مدينة الشروق يعلن بيع محلات بالمزاد العلني

أكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بيع 3 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بمواقع متفرقة بالمدينة، في إطار خطة الجهاز لزيادة الخدمات المقدمة لقاطني المدينة.

بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم استهداف مناطق دار مصر، الشباب 70م2 و 100م2، التاسعة عمارات، وتم ترسية المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق بمساحات تتراوح من 22م2 : 38م2، والتى ستساهم في توفير أنشطة متنوعة للتيسير على السكان وجعل الخدمات بالقرب من محال إقامتهم، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل أنحاء مدينة الشروق كافة.

رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء

وفي سياق متصل، أكد «سعد»، استمرار أعمال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء، لافتاً إلى أنه جارٍ الآن تدعيم وزراعة شتلات الزهور بالحدائق والمتنزهات المفتوحة والجُزر بالحى الأول ومركز المدينة، كما وجه بتكثيف أعمال الرعاية اللآزمة حفاظاً على المزروعات.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.