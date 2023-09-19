قطار الخير يصل إلى أهالي شمال سيناء بـ«قافلة شاملة» للأكثر احتياجا

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة شاملة ضمن مبادرة «قطار الخير»، لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وجاءت القافلة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، واستقبل القافلة اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

قطار الخير في شمال سيناء

وتضم قافلة قطار الخير عددا من المساعدات، وفق ما ورد في بيان صادر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجاءت الخدمات كما يلي.

- 7 آلاف كرتونه مواد غذائية.

- 1000 كرتونه حلوي المولد النبوي الشريف.

- 1000 شنطة مدرسية شاملة الأدوات المدرسية.

- 4 أطنان من اللحوم البلدي.

الخدمات الطبية

أما عن الصعيد الطبي، فيوفر قطار الخير خدمات الكشف المجاني على العيون وتسليم النظارات لأهالي شمال سيناء، دون مقابل مادي، إضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات طبية للمستشفيات، ومن المقرر تنظيم القوافل الطبية في قرية عاطف السادات بالعريش، ولم تغفل القافلة ذوي الهمم، حيث جرى توفير عيادة لرفع مقاسات وتركيب الأطراف الصناعية، ويتم توزيع المساعدات على الأهالي الأكثر احتياجا في مراكز وقرى المحافظة.

يذكر أنّ تلك الجهود تأتي في إطار قطار الخير الذي يجوب مختلف المحافظات المصرية، لتوزيع المساعدات الغذائية والإنسانية على الأسر الأكثر احتياجًا، حيث يقدّم التحالف الوطني الخدمات لكافة فئات المجتمع المصري من الأطفال والشباب وكبار السن، عبر مبادرات ومساعدات متعددة ومختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.