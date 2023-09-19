عضو «الوطني للعمل الأهلي»: إعمار وتأثيث 793 منزل في 7 محافظات خلال 3 شهور.. «فيديو»

كشف محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الأورمان وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تفاصيل إعمار وتأهيل وتأثيث 793 منزل في الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط والغربية والإسكندرية.. خلال 3 أشهر.

تأثيث وإعمار 793 منزل

وقال «فؤاد» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر قناة «إكسترا نيوز»: «طرقنا هذا المجال منذ 15 سنة، ونعمل حاليا تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونعقد شراكات كبيرة مع القطاع الخاص».

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه تم تأهيل وتأثيث وإعمار 793 منزل، حيث تنتقل الأسر من حياة غير آدمية إلى حياة كريمة، ويشهد البيت تركيب أسقف وأعمال المحارة الداخلية والخارجية والفرش بغرفتي نوم وأنتريه وأجهزة كهربائية، لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

شراكات تنموية تحت مظلة التحالف

وتابع: «حصلنا على ثقة كبيرة من المتبرعين سواء كانوا أفرادا أو شركات أو بنوك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهناك شراكات داخلية في التحالف بين المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما أن التحالف يغطي بأنشطته كل انحاء الجمهورية».