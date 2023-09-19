كيف تحصل على 7 آلاف جنيه شهريا من شهادة البنك الأهلي البلاتينية؟

يوفر البنك الأهلي أنواع مختلفة من الشهادات، من بينها «البلاتينية» ذات العائد الثابت طوال المدة 19% سنويًا، بدورية صرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي.

وبحسب جدول أسعار العائد في البنك الأهلي، نرصد في السطور التالية كم يحصل العميل على عائد من المبالغ التالية من الشهادة البلاتينية؟

أسعار العائد على شهادة البنك الأهلي

- يحصل صاحب مبلغ الـ100 ألف جنيه، على نحو 1583 جنيهًا شهريًا.

- يحصل صاحب مبلغ الـ200 ألف جنيه، على نحو 3167 جنيهًا شهريًا.

- مبلغ 300 ألف جنيه، يكون العائد نحو 4750 جنيهًا.

- مبلغ 400 ألف جنيه، يكون العائد نحو 6334 جنيهًا.

- مبلغ 500 ألف جنيه، يكون العائد نحو 7917 جنيهًا.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي المصري على الشهادة البلاتينية إمكانية الاقتراض بضمان هذه الشهادات، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة، فيما لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.