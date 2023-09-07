فرصة ذهبية..لو معاك 1000 جنيه اشتري شهادة في البنك الأهلي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مكان آمن لاستثمار أموالهم فيه، خشية الوقوع ضحية النصب أو السرقة، وتقدم البنوك شهادات متنوعة تساعد المواطنين على تحقيق أرباح من عائد استثمار أموالهم، ومن بين تلك الشهادات الهامة تأتي الشهادة البلاتينية المقدمة من البنك الأهلي المصري.

استثمار بمبلغ 1000 جنيه

وتتيح الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري استثمار مبلغ 1000 جنيه كحد أدنى، تستطيع شراء هذه الشهادة لمدة 3 سنوات، بفائدة 19%، ويمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة، من أي من فروع البنك الأهلي المصري.

مميزات الشهادة البلاتينية

«الوطن» تنشر مميزات الشهادة البلاتينية المقدمة من البنك الأهلي المصري، في إطار خدماتها المقدمة إلى القارئ، الذي يسعى لمعرفة كافة المعلومات عن هذه الشهادة، وذلك لتحقيق أرباح مضمونة وهي كالتالي:

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- تحتسب الأرباح اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقاً للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

- تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- الأرباح مستمرة طوال مدة الشهادة.