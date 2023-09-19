حالة الطقس غدا.. لطيف في محافظات الشمال ورياح على القاهرة وأمطار بالمدن الساحلية

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، غدا، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال النهار.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال الليل.

حالة الطقس غدا

كشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، مشيرة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء.

ولفتت إلى أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما يشهد غدا الأربعاء فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 20-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية.