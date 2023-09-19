حزب الجيل: الانتخابات الرئاسية المقبلة «فاصلة» في التاريخ الحديث

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، أهمية البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بمناسبة قرب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية، معلنا اتفاق الحزب مع ما جاء في البيان من أن تلك الانتخابات الرئاسية هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري.

البيان صدر في مرحلة فاصلة

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن هذا البيان صدر في مرحلة فاصلة وفارقة في التاريخ الحديث، والتي تتواكب بعد أن قطع الحوار الوطني شوطا طويلا، وأنهى مرحلته الأولى بنجاح ويمضي بثقة في مرحلته الثانية، بعد أن نفذ الرئيس وعده الرئاسي بتنفيذ كل مخرجاته ما أدى بالفعل إلى خلق المساحات المشتركة بين جميع المشاركين فيه.

وأكد أهمية توصية مجلس أمناء الحوار لكل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين على التعاطي بإيجابية وبعلانية مع انتخابات الرئاسة المقبلة كاستحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأشاد بمجموعة المبادئ الضرورية التي وضعها مجلس الأمناء أمام الرأي العام والقوى السياسية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمكننا من استكمال مراحل مسار التحول الديمقراطي في مصر.

أهمية البند الثالث فى بيان مجلس أمناء الحوار الوطني

وأشار إلى أن إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيلها القضائي واستمرار الإشراف القضائي على كل مراحل العملية الانتخابية يعطينا الثقة في حيادتها.

وثمن الشهابي مطلب مجلس الأمناء بوقوف أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة.