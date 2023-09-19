10 معلومات عن مشروع «العمارة الخضراء» لمنخفضي الدخل.. 25 ألف شقة صديقة للبيئة

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تواصل أعمال تنفيذ وحدات «العمارة الخضراء»، التي تُعد طفرة في مجال إنشاء وحدات منخفضي الدخل على مستوى مصر والشرق الأوسط.

المباني الخضراء تساعد في تحقيق أهداف بيئية كبيرة

وأوضحت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنَّ المباني الخضراء تساعد في تحقيق أهداف بيئية كبيرة على المستوى بعيد المدى؛ إذ تعمل على تقليل استهلاك الطاقة، بنسبة تتراوح ما بين 24% و50%، وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة تتراوح ما بين 33% و39%، وتقليل استهلاك المياه لنسب تصل إلى 40%، وتقليل النفايات الصلبة إلى 70%.

معلومات عن مشروع «العمارة الخضراء»

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مشروع «العمارة الخضراء»:

- ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

- يستهدف بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة.

- يعتمد على نظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي.

- يوجد في 4 مدن «حدائق العاصمة - العبور الجديدة - أسوان الجديدة - الغردقة».

- يأتي تنفيذًا لتوصيات مؤتمر المناخ (27 -COP) بشرم الشيخ نوفمبر 2022.

- يشمل تدوير المياه لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

- مستهدف تعميمه على باقي المدن في المستقبل.

- يتمّ استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية لتقليل الانبعاثات الكربونية.

- توفير الكهرباء نتيجة استخدام مصادر طاقة متجددة مثل الطاقة الشمسية.

- مقرر الانتهاء من المشروع بالكامل عام 2024.