18 صفقة شاركت في الظهور الأول بقميص زد بالدوري.. «بينهم 4 من الأهلي»

18 صفقة جديدة ظهرت بقميص زد الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك من بداية موسم الصراع من أجل البقاء وسط كبار المسابقة المحلية، والذي استهله بمواجهة الإسماعيلي، في الجولة الأولى من «الإيجيبشن ليج».

الأهلي صاحب النصيب الأكبر

«7 صفقات» كانت نصيب زد من صفوف الأهلي، إذ حصل على العدد الأكبر من الصفقات من داخل القلعة الحمراء، من أجل الاستعانة بخبرات لاعبي بطل أفريقيا والدوري والكأس، لذلك كان علي لطفي حبيس الدكة لسنوات مع المارد الأحمر، أبرز صفقات زد لتدعيم مركز حراسة المرمى.

5 أجانب تزين خريطة صفقات زد

الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز، قرر الاستعانة أيضًا ببعض العناصر الشابة، التي لم تحصل على فرصة كاملة للمشاركة مع الأهلي، لكنها نالت من الخبرات والتأهيل داخل القلعة الحمراء جانبًا، ليحصل على خدمات كل من مصطفى فوزي، محمد أشرف، أحمد سيد عبد النبي وحمدي ياسر، إلى جانب التعاقد مع الثنائي شادي حسين ومصطفى سعد.

زد نجح في إضافة 5 أجانب إلى قائمة التدعيمات الجديدة، وذلك بالحصول على خدمات كل من التنزاني محسني ماليما، الأنجولي ديلسون كاموني، الجامبي محمد سوانيه، معط ماجاسا والكونغولي أرناوفي مومبولي.

ولم يكتف إنبي بصفقات الأهلي وضم اللاعبين الأجانب، ليتعاقد مع ثنائي إنبي محمد إسماعيل وجرجس مجدي، إلى جانب ثنائي حرس الحدود مصطفى زيكو وإسلام عبدالله، وكذلك ثنائي بيراميدز عبد الله مجدي وأحمد عاطف.

واستهل زد الصاعد حديثًا مشواره بالدوري المصري الممتاز، بمواجهة الإسماعيلي التي انتهت لصالحه بهدف نظيف، في الجولة الأولى من البطولة المحلية، ليحصل على أول 3 نقاط في مسيرته بالدوري الممتاز.