رجل يدخل موسوعة جينيس باسم طفلته لوسي.. ما القصة؟

تمكن رجل بريطاني من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما وشم اسم طفلته لوسي على جسده 667 مرة، وأعرب الرجل عن حبه الكبير لابنته من خلال هذا الفعل غير التقليدي، بحسب ما ذكرته صحيفة «هندوستان تايمز».

مارك إيفانز يدخل موسوعة جينيس

وفي عام 2017، تمكن مارك إيفانز من دخول موسوعة جينيس بعد أن وشم اسم ابنته على ظهره 267 مرة، ومع ذلك، فقد الرقم القياسي في عام 2020 عندما تم تجاوزه من قبل ديدرا فيجيل، وهي شابة تبلغ من العمر 27 عامًا، حيث قامت بوشم اسمها على جسدها 300 مرة.

ولكن لم يستسلم إيفانز وصمم على استعادة رقمه القياسي العالمي بالرغم من عدم وجود مساحة كبيرة على ظهره، لذا استمر في وشم اسم ابنته لوسي علي فخذيه، ليمضي 5 ساعات تحت يدي الواشم الذي كتب اسم طفلته 400 مرة منقسمة إلى 200 لكل ساق.

إيفانز يستطيع استعادة اللقب مرة أخرى

وأعرب إيفانز لموسوعة جينيس عن حماسه قائلاً: «أنا متحمس جدًا لاستعادة الرقم القياسي وتكريم ابنتي به، وأحب أن أحمل رقمي القياسي بكل فخر، فهو سيكون معي في كل مكان».

وصرح إيفانز بأنه قرر تسجيل الرقم القياسي العالمي للاحتفال بعيد ميلاد ابنته، وبدأ بكتابة اسمها 100 مرة في البداية على ظهره، ومن ثم قرر أن يواصل وشمه حتى يصل إلى العدد النهائي الذي بلغ 267 مرة.

ليظهر أن هذا الأب مصمم على الاحتفاظ برقمه القياسي، وأعربه عن إصراره لاستعادة وشم اسم ابنته على بقية جسده ليعبر عن درجة حبه لها.