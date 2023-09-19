أسعار الفضة تتراجع إلى أدنى مستوى خلال 4 أسابيع.. مكاسب محدودة

ارتفعت الفضة فوق 23 دولارًا للأوقية، متراجعة من أدنى مستوى خلال 4 أسابيع تقريبًا، الذي لامسته في 14 سبتمبر، إذ تراهن الأسواق بشكل متزايد على توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تشديد السياسة النقدية.

كما أن تجدد الآمال في التعافي الاقتصادي في الصين بعد البيانات الإيجابية والإجراءات الجديدة، دعم المعدن.

مكاسب مستقبلية محدودة

ومع ذلك، ظلت المكاسب المستقبلية محدودة، مع وجود الحذر في الأسواق بسبب الضغوط التضخمية، وبشكل عام، استمر الطلب الصناعي القوي ونقص العرض في دعم السلعة، في حين أدت الجهود المبذولة للحد من انبعاثات الكربون إلى تسريع تطوير تقنيات الألواح الشمسية التي تحتاج إلى احتياجات توصيل أعلى.

أعلى مستوى للفضة

تاريخيًا، وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 49.51 دولار في أبريل 2011.

ومن المتوقع أن يتم تداول الفضة بسعر 23.57 دولار أمريكي للأوقية بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 25.30 دولارخلال 12 شهرًا.