«التموين» تعلن مشاركة 3248 محلا في الأوكازيون الصيفي حتى الآن

قال أحمد أبو الفضل، مدير إدارة الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة والتجارة الداخلية، إن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 منذ انطلاقه من شهر في 7 أغسطس الماضي بلغ حتى الآن 3284 محلا على مستوى المحافظات.

تصاريح الأوكازيون الصيفي

وأكد مدير إدارة الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، في تصريح لـ«الوطن» أن استخراج تصاريح المشاركة في الأوكازيون الصيفي للمحال التجارية مستمر حتى الآن من قبل مديريات التموين بمستوى المحافظات، مع إتاحة الفرصة للمحلات لتقديم تخفيضات على السلع.

أبرز المحال المشتركة في الأوكازيون

وجاءت أبرز المحال المشتركة في الأوكازيون الصيفي هذا العام محال «الملابس والأحذية والأدوات المكتبية والأجهزة المنزلية، والنجف والأثاث»، وأشار مدير الرقابة بوزارة التموين إلى أن موسم تخفيضات الصيف مستمر يوم 30 سبتمبر الجاري، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بمد الأوكازيون إلى نهاية الشهر بدلا من انتهائه في 6 سبتمبر.

فيما تراقب الحملات التفتيشية من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك على اتباع المحال للقانون في اتاحة السلع والمنتجات ذات جوده بأسعار مخفضة لمنع التلاعب والتخفيضات الوهمية.