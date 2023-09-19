«العمل الجماهيري بمستقبل وطن» تعلن دعم دعم السيسي في الانتخابات المقبلة

عقدت أمانة العمل الجماهيري لحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا لأمناء العمل الجماهيري بالعاصمة بأمانة مصر الجديدة، وحضر 500 عضو من أمانات العمل الجماهيري؛ للإعلان عن دعمهم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

المشاركون في الاجتماع

وشارك في الاجتماع التنظيمي الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري بالعاصمة، وكذلك أمناء العمل الجماهيري على مستوى 43 قسم بمحافظة القاهرة والأمناء المساعدين لهم وأعضاء هيئة مكاتبهم وذلك بضيافه وحضور محمد عادل حسنىي أمين عام قسم مصر الجديدة لحزب مستقبل وطن، وكذلك أماناته النوعية.

وتطرق الحوار لعدة أسئلة من أمناء العمل الجماهيري تحت شعار «اسأل الأمين»، إذ أكد النائب عمرو رشدي، ضرورة الترابط والتعاون الفترة المقبلة، كما أجاب على الاستفسارات الموجهة من أمناء العمل الجماهيري وهيئات مكاتبهم بخصوص الفترة المقبلة والعمل على إيجاد حلول لأي مشكلات تواجههم أو معوقات أو تحديات لتلك الفترة.

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

وختاما أكد الحضور كامل الدعم والتأيد للرئيس عبدالفتاح السيسى، والوقف دائما على قلب رجل واحد من أجل العبور للجمهورية الجديدة.