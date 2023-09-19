«التموين»: غلق أي مخبز لا يلتزم بجودة إنتاج رغيف العيش

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات مشددة لمديريات التموين على مستوى المحافظات لإنذار أي مخبز من المخابز التي تنتج الخبز البلدي المدعم من خلال تشكيل لجان بكل مديرية للتركيز على الجودة في إنتاج رغيف الخبز والدقيق والسلع الغذائية.

جودة إنتاج رغيف الخبز

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعليمات لمديريات التموين على مستوى المحافظات لوضع خطط للمرور اليومي على المخابز البلدية من أجل الرقابة على رفع مستوى المخابز.

ونصت تعليمات وزارة التموين على توجيه إنذار أول وثان وثالث للغلق بالنسبة للمخابز والمطاحن والشركات المتعاملة مع المنظومة التموينية حال ‏عدم الالتزام بجودة رغيف الخبز أو عدم جودة السلع التموينية.

الرقابة على المخابز

ومن المقرر تشكيل ‏لجان دورية للرقابة على المخابز، مع تغيير أعضائها شهريا في كل منطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة تدفع 127 مليار ‏جنيه سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليار للخبز فقط، من أجل سد حاجة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية لصرف 5 أرغفة من العيش البلدي يوميا للأفراد المدرجين على بطاقات التموين.