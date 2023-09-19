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بيان عاجل من الأهلي بشأن أزمة سهر كهرباء.. وحقيقة العقوبة

كتب:

أحمد شوقي
06:07 م | الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
محمود عبد المنعم كهربا

محمود عبد المنعم كهربا

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حقيقة توقيع عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، بسبب عدم التزامه. 

بيان الأهلي بشأن عقوبة كهربا 

وقال خالد بيبو، في بيان نشره الموقع الرسمي للنادي، إن كل ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن توقيع غرامة مالية على اللاعب محمود كهربا، بدعوى عدم التزامه، كلام عار تمامًا من الصحة، وهو استمرار لسلسلة شائعات «كاذبة» تهدف لهز استقرار الفريق مع بداية الموسم الجديد، وهو لم ولن يحدث بإذن الله.. لأن هناك عدة لوائح ونظم، الجميع يلتزم بها.

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