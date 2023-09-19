غلق شركة وكافيهات دون ترخيص في حملة بالمعادي

أعلن حي المعادي بالقاهرة غلق وتشميع شركة دون ترخيص في برج ريحانة زهراء المعادي، في إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكل أنواع المخالفات.

مراجعة التراخيص

وشن حي المعادي حملة لمراجعة تراخيص أنشطة تجارية أسفرت عن غلق وتشميع 5 كافيهات دون ترخيص بشارع دمشق، في إطار تكثييف الجهود اليومية المبذولة للتصدي لكل أنواع المخالفات، لاسيما مخالفات المحلات التجارية والكافيهات.

وأكد اللواء طارق بحيري رئيس حي المعادي، استمرار تكثيف الحملات من أجهزة الحي للقضاء على المخالفات وإعادة الانضباط.

يذكر أنّ اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وجّه الأحياء بضرورة استمرار الحملات والمتابعة لاستعادة المظهر الحضاري، ومنع أي إشغالات أو مخالفات وتنفيذ القانون على المخالفين.