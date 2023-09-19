بنسب تخفيضات تصل لـ70%.. محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض التعليم المجتمعي

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، معرض التعليم المجتمعي، بمدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، لتوفير احتياجات الأسر بنسب تخفيضات تصل لـ70%.

طرح منتجات التعليم المجتمعي للجمهور

ووجّه المحافظ، بطرح منتجات التعليم المجتمعي للجمهور في كل إدارة تعليمية، كما وجّه بالتعاون بين الحكم المحلي ومديرية التربية والتعليم، وخاصةً التعليم الفني، من العاملين والطلاب بمدرسة كفر الشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية، بإعادة تأهيل الرواكد من خشب وحديد وإطارات سيارات وغيرهم سواء بمخازن المحليات من مراكز مدن وغيرهم، لتصنيع البرجولات والكراسي والمقاعد، وغيرهم، للاستفادة من تلك الرواكد.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد عمارة، المستشار العسكري، والعميد أيمن كمال، بالمكتب العسكري، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعلاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم.

المعرض يضم منتجات مختلفة

أوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ المعرض يضم منتجات مختلفة مثل أعمال الخرز، والطباعة على القماش، والرسم على الجلد والخشب بطريقة الحرق، ومنتجات التريكو والكروشيه والمكرميات والمنول والكليم اليدوى وسعف النخيل والبوص والصدف والمفروشات المختلفة كاللحاف الفيبر، وأطقم السرير، ومفارش السفرة، وتابلوهات من خامات البيئة والمنتجات الزراعية كالعصائر والمربات، والمخللات، ومنتجات الألبان، والمنظفات الصناعية.