شروط الاشتراك في مسابقة «بطل من بلدنا» للأفلام القصيرة.. أيام وتنتهي

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر 1973، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيم مسابقة «بطل من بلدنا» والتي تقدم من خلالها 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام قيمة.

ونوضح لكم خلال السطور التالية شروط ومعايير الاشتراك في مسابقة «بطل من بلدنا»، وقيمة الجوائز المقدمة، والمجالات التي يتم إنشاء الأعمال فيها، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

شروط الاشتراك في مسابقة «بطل من بلدنا»

وضعت الوزارة مجموعة من المعايير التي ينبغي اتباعها لقبول الأعمال التي يتم التقدم بها للمسابقة، والتي من أهمها:

- أن يكون العمل مناسبًا للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

- المصداقية والجودة الفنية.

- مناسب للنشء والشباب.

- ألا تزيد مدته عن خمس دقائق.

- يمكن التصوير والمونتاج باستخدام الموبيل.

موعد التقديم والجوائز المقدمة

تقدر قيمة الجائزة الواحدة بـ 10 آلاف جنيه، والتي تشمل الموضوعات التالية:

- قصص وبطولات حرب أكتوبر 1973 من خلال رؤية النشء والشباب.

- بطولات ومبادرات اجتماعية من وحي التصدي للأزمات (أزمة كورونا – أزمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وإنسانية - أخرى....).

- قصص نجاح في مجال تعزيز الوعي الإيجابي ضد كافة اشكال التطرف والتمييز والممارسات الاجتماعية السلبية.

وقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي، آخر موعد لاستلام الأفلام، وذلك يوم 30 سبتمبر الجاري، ويمكن استلام الأعمال باليد في مقر وزارة التضامن الاجتماعي مبنى الشئون رقم 1 الدور الأول 19 شارع المراغي العجوزة، أو عبر البريد الإلكتروني: october6.mosscontest@gmail.com.