أستاذ علاقات دولية: 50 دولة حول العالم تعاني من وجود الألغام

قال الدكتور سمير صالحة أستاذ العلاقات الدولية، إن مسألة الألغام المتبقية من مخلفات الحروب مشكلة كبرى حول العالم ويعاني منها أكثر من 50 دولة.

كل الاتفاقيات التي تتعلق بإزالة الألغام مرهونة بتنفيذ الأطراف الموقعة عليها

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من إسطنبول مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج مطروح للنقاش على شاشة القاهرة الإخبارية، أن كل الاتفاقيات التي تتعلق بإزالة الألغام مرهونة بتنفيذ الأطراف الموقعة عليها، بينما كل الدول خارجها غير ملزمة بها، ويمكنها أن تتطوع فقط للمساعدة.

تنظيم مسألة نزع الألغام

ولفت إلى أن اتفاقية أوتاوا تنظم مسألة نزع الألغام، ورغم ارتفاع عدد الدول الموقعة على هذه الاتفاقية إلى 170 دولة، إلا أن عملية التنسيق بين هذه الدول لا تصل إلى حد الإلزامية، والجهود الدولية لا تزال تتقدم في هذا الملف رغم الكثير من العقبات.