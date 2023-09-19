«الأوقاف»: اختتام الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بالمركز الرئيسي للتدريب

اختتمت اليوم، أعمال الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد، والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بها.

الفهم الصحيح لمقاصد النصوص النبوية

عُقدت المحاضرة الأولى للأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وفيها بين أثر الفهم الصحيح لمقاصد النصوص النبوية، وأثر هذا الفهم الصحيح في الوقاية من الانحرافات الفكرية، وأن إدراك المقاصد العامة للنصوص يؤسس للفكر الصحيح، والفهم المنضبط الذي يحقق مصالح البلاد والعباد.

تفاصيل علم الاجتماع

كما عُقدت المحاضرة الثانية للأستاذ الدكتور/ شريف عوض أستاذ ورئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، وفيها أشار إلى أن علم الاجتماع يهتم بكل ما يخص المجتمع من القضايا، والعادات، والتقاليد الاجتماعية، ثم يقوم بدراستها للوصول إلى ما ينفع هذا المجتمع ويدعم تطوره.