«الأوقاف» تعلن أسماء 232 مرشحا لإمامة المساجد على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الأوقاف، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أسماء المرشحين لتسلم عملهم أئمة في وزارة الأوقاف، كما أعلنت الوزارة المستندات المطلوب تقديمها.

المستندات المطلوبة

وجاءت المستندات المطلوبة، وفقا لما أعلنته وزارة الأوقاف، على النحو التالي:

1- صوة بطاقة الرقم القومي الوجهان على أن تكون سارية، مع إحضار الأصل للاطلاع.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.

3- إقرار موقع من المرشح أمام المسؤول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصلة من الخدمة، بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة

4- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المتخصص بالتأمين الصحي، وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي، لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.

5- شهادة الميلاد المميكنة.

6- صورة وثيقة (قسيمة) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه.

7- أصل المؤهل الحاصل عليه.

8- شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

9- إقرار الذمة المالية.

10- إقرار الحالة الاجتماعية.

11- 4 صور شخصية حديثة.

12- ملف لحفظ المستندات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنَّه على من يستوفي هذه المستندات عليه التوجه إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسليم الملف، في أيام العمل الرسمية.

الأسماء المعلنة

أما عن الأسماء فجاءت على النحو التالي: