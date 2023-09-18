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«الأوقاف» تعلن اعتماد 15 خطيبا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

كتب:

رؤى ممدوح
09:29 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اعتماد 15 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين، ونشرت الوزارة أسماء الناجحين من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من «دفعة مايو- والحاصلين على الماجستير» من محافظتي الفيوم وسوهاج، لافتة إلى أنها ستنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، وهم:

 شروط استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة 

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت في وقت سابق، فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين، وفق الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم حافظًا للقرآن الكريم، مجيدًا لتلاوته، ملمًّا بتفسيره وفهم مقاصده.

- أن يكون متقنًا للغة العربية.

- أن يكون ملمًّا بمفاهيم الثقافة الإسلامية مدركًا لواقع العصر.

- أن يجتاز الاختبارات المقررة تحريريًّا وشفويًّا في هذا الشأن.

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