أحمد المسلماني: موكب المومياوات الملكية الأروع في تاريخ مصر

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن موكب المومياوات الملكية التي انتقلت عام 2021، من المتحف القومي بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، كان من أروع المواكب في تاريخ مصر، وتابعه مئات الملايين حول العالم وأثنوا عليه.

الملوك الموجودين في موكب المومياوات

وأضاف خلال برنامج «الطبعة الأولى» الذي يذاع على قناة الحياة: «من بين الملوك التي كانت موجودة في موكب المومياوات، الملك مرنبتاح ابن الملك رمسيس الثاني، ودائما ما كانت تشيد كتب التاريخ بالملك رمسيس الثاني لأن دوره كان كبيرا في الحضارة المصرية والتاريخ الفرعوني، والبعض يحاول بأسلوب غير علمي أن ينسب لرمسيس الثاني أنه فرعون الخروج، والبعض ادعى أن ابنه مرنبتاح هو فرعون، ولكن هذا الأمر لا أساس له في الدين ولا في العلم ولا أي مصدر دقيق».

وقال: «الملك مرنبتاح كان محاربا وله مكانة كبيرة في التاريخ الفرعوني، فعندما تولى عرش مصر، قام بدور كبير في حماية الدولة المصرية ورد الهجوم القادم من الغرب، فكان من الملوك الكبار والمحاربين، وفي فترة توليه حكم مصر كان يحارب من أجل حماية مصر من كل الاتجاهات».

عظمة الشعب الحارس لتلك الحضارة

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما ذهب لاستقبال ملوك وملكات مصر في متحف الحضارة، قال إنه بكل فخر واعتزاز يتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري إلى متحف الحضارة، وأن ذلك دليلا على عظمة الشعب الحارس لتلك الحضارة، ودعا لاستلهام روح الأجداد الذين صنعوا حضارة للبشرية».