موعد المولد النبوي 2023.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام إجازة؟

أيام قليلة تفصلنا عن موعد المولد النبوي 2023، تلك المناسبة الدينية التي تتميز بطابع خاص يسعى فيه المسلمون إلى الاحتفال به بالذكر والصلاة والصوم، فضلا عن ذكر النبي على مدار ذلك اليوم، وينتظر الكثير من الموظفين العاملين في الدولة تلك المناسبة حتى يتمكنوا من الحصول على إجازة رسمية تمكنهم من السفر لقضاء عطلة صيفية قصيرة.

ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة موعد المولد النبوي 2023 حتى يستطيعون معرفة هل كان بإمكانهم الحصول على إجازة رسمية تمكنهم من السفر أم لا، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد المولد النبوي وموعد الإجازة الخاصة به، والتي تأتي كالتالي:

موعد المولد النبوي 2023

أيام قليلة ويحل المولد النبوي الشريف 2023، إذ يأتي ليكون يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري، والذي يفصلنا عنه ما يقرب من أسبوع، ويستعد الكثير من المواطنين للاحتفال بتلك المناسبة، بشراء حلاوة المولد من محلات الحلويات قبل حلول المناسبة، إذ أن حلوى المولد تعد من أبرز مظاهر الاحتفال به.

هل يحصل الموظفون على 3 أيام إجازة

ورغم أن المولد النبوي يأتي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، فإن من الممكن ترحيل إجازة المولد النبوي لمدة 24 ياعة ليتم ضمها مع الإجازة الأسبوعية مثل ما جرت العادة، ليصبح موعد إجازة المولد النبوي يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجاري، ليحصل بذلك الموظفون على 3 أيام إجازة.