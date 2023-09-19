موعد إجازة المولد النبوي 2023 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص.. «باقي أيام»

ينتظر المواطنون خلال الأيام المقبلة، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2023، الذي يوفق هجريا 12 من ربيع الأول، إذ يحتفلون بهذا اليوم بإحياء سنن الرسول وإقامة الولائم والمدائح، فضلًا عن الاستمتاع بيوم الإجازة، لذا يهتم الكثيرون بموعد إجازة المولد النبوي 2023 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

وحول موعد إجازة المولد النبوي 2023 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص، حدد المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، وموعد المولد النبوي الشريف 2023، بأنه يكون يوم 27 سبتمبر، وجرت العادة ترحيل الاحتفال بالإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع وبالتحديد يوم الخميس لتحقيق الغايات المنشودة من الإجازات وهي التجمع ولم الشمل.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص

ومن جانب، حدد مجلس الوزراء موعد إجازة المولد النبوي 2023 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص، موضحا أنها تكون يوم الخميس 28 سبتمبر، وهي مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، ويستفيد منها جميع العاملين بالوزارات وفي المصالح الحكومية، والهيئات العامة والقطاع العام والخاص.

وبعد انتهاء إجازة المولد تأتي العطلة الرسمية لـ6 أكتوبر المقبل، وبذلك تكون آخر الإجازات الرسمية في عام 2023.

توزيع 50 طن لحوم أضاحي على الأسر بمناسبة المولد النبوي

وبمناسبة احتفالات المولد النبوي، أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 50 طن من لحوم الأضاحي على جميع الأسر الأولى بالرعاية بدءا من الجمعة المقبلة، وذلك في إطار الدور الاجتماعي للوزارة، ومن خلال مشروع أضاحي الأوقاف.

كما طرحت وزارة التموين حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة بنسبة 25% حيث يبلغ سعر العبوة وزن كيلوجرام بعد خصم 25% نحو 100 جنيه، بينما علبة 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.