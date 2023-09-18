رئيس سلاح الاستطلاع الأسبق يوضح دور الشفرة النوبية في خداع إسرائيل بحرب أكتوبر

قال اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنَّ عظمة اللغة النوبية التي ساهمت في حرب أكتوبر تتمثل في بساطتها، إذ تمّ الاستعانة بها بشكل كبير في خطة الخداع الاستراتيجي.

خطة الخداع الاستراتيجي

وقال اللواء نصر سالم، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الهواء اللاسلكي، يتطلب رفعه وعدم ملامسته الأرض، وفي 6 أكتوبر كنت في أرض العدو، وأريد أن أرسل الإشارات، وقمت بتغطيته بالهواء والزلط والرمل، ولأول مرة تحقق اتصال بنسبة 100% من تحت الأرض».

وتحدث بطل حرب أكتوبر، عن خطة خداع الأقمار الصناعية، مبينًا أنَّ العدو الإسرائيلي اقتنع أن مصر تخوض تدريبات وليس حربًا، كاشفًا أنَّ مساعد حسني مبارك كان يريد تأدية مناسك العمرة، ولكن مبارك لم يخبره، حتى اندلعت الحرب، إذ قال له وقتها «إن شاء الله نؤدي العمرة معًا».

وقدم برنامج «صباح الخير يا مصر» حلقة خاصة عن احتفالات انتصار أكتوبر، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على الحرب، إذ تناول البرنامج كيفية إدارة خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر 1973.

وقال الإعلامي محمد الشاذلي، إنَّ الحرب خدعة، ومصر تمكّنت من خداع العدو وإلحاق أكبر الخسائر به، مشيرًا إلى أنَّ خطة الخداع الاستراتيجي التي استعانت بها مصر في حرب أكتوبر، كانت أكثر خطة خداع استراتيجي وضعت من رجل سياسي أو عسكري في تاريخ الإنسانية، متابعًا «هذه الخطة تدرس في الكليات العسكرية باعتبارها أحد النماذج الناجحة، وتم تنفيذ وإدارة هذه الخطة بهذا الذكاء».