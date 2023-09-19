عفت السادات: الرئيس السيسي مخلص في عمله لرفعة شأن الوطن

قال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الرئيس السيسي مخلص في عمله لرفعة شأن الوطن، كما أنه صادق وصاحب مشروع وحلم لمصر، وكل يوم نرى على أرض الواقع إنجازات غير مسبوقة في كل مناحي الحياة وما يتم خلال سنوات ضئيلة، ولا يمكن لأحد بالمقاييس كلها تحقيقه إلا بفترات أطول من ذلك.

تحقيق حلم الجميع

وأضاف «السادات»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن الحزب مقتنع أن صاحب المشروع والحلم لا بد أن يكمل ويحقق حلم الجميع، ونطمئن أن يكون المستقبل أفضل.

ولفت إلى أن الرئيس أوصل لنا شعور بأنه يشعر بوجع كل مواطن بسيط في مصر، متابعا: «الرئيس شرح ببساطة حجم الأعباء، والتكلفة التي تتحملها الدولة لكل زيادة في الدولار، وحديثه كان من القلب وكان فيه قبول وراحة كبيرة».