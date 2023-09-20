مستشار وزير التموين: نتوقع ارتفاع أسعار الذهب عالميا رغم تثبيت سعر الفائدة

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أسباب ارتفاع الذهب في الأسواق في الآونة الأخيرة قائلاً: «أسعار الذهب شهدت ارتفاعات خلال الآونة الأخيرة بلغ سعر الجنيه الذهب 18 ألف جنيه بعد تراجع في وقت سابق وعيار الذهب 21 الذي بلغ 2220 جنيها للجرام وعيار 18 بلغ 1898 جنيهاً للجرام في مقابل 2531 جنيهاً للجرام بالنسبة لعيار 24».

الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر

وتوقع فرج، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه بالرغم من الاتجاه لتثبيت سعر الفائدة عالمياً خلال سبتمبر إلا أن التوقعات تشير إلى وجود مجال لارتفاعات أسعار الذهب على الصعيد العالمي مدعومة بتوقعات تثبيت الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مصحوبة بإرتفاع المشتروات الصينية من الذهب، حيث رفع البنك المركزي الصيني سقف المشتروات من الذهب، حيث نتوقع مزيدا من الارتفاعات العالمية في أسعار الذهب التي قد يكون لها تأثير على السوق المحلية وأشاد فرج بمبادرة زيرو جمارك للذهب.

المبادرة مستمرة في نجاحها

ولفت إلى أن المبادرة مستمرة في نجاحها برغم من انتهاء موسم الإجازات الصيفية وهناك كميات ما زالت تتدفق للسوق المحلية عبر الوافدين من الخارج غير المصريين والمصريين أيضاً بالأخص سبائك الذهب، حيث لا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة إلا على مصنعيتها فقط فما زالت جاذبة للشراء، موضحًا أن مبادرة زيرو جمارك ذهب ساهمت في استقرار الأسعار محلياً وقللت من معدلات التذبذب، حيث كانت الأسعار تتغير في كثير من الأحيان على مدار اليوم الواحد والآن باتت الأسعار مستقرة لمدد تصل ليومين وثلاثة وهذا مفيد جداً لسوق الذهب وللعاملين فيه.