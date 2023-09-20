«الأرصاد»: مصر لن تشهد عواصف أو اضطرابات جوية.. والطقس مستقر لـ10 أيام مقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار كبير في الأحوال الجوية لنحو 10 أيام مقبلة، حيث تكون الأجواء هادئة ومعتدلة مع بداية فصل الخريف، وفقا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

أستقرار فى ألحوال الجوية

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ مصر آمنة تماما من أي اضطربات جوية أو عواصف، أو أي من الظواهر الجوية المضطربة خلال الفترة المقبلة، وهناك استقرار كبير في الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، والأيام الأولي من فصل الخريف، الذي يبدأ السبت المقبل.

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّه حال وجود أي اضطربات جوية مقبلة، فإنّ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تواصل بشكل كامل إصدار تقارير واضحة يوميا بجميع الظواهر أو الاضطربات أو أي من حالات عدم الاستقرار قبل حدوثها.

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