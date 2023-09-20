أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات ومنافذ التموين.. الفرخة بـ85 جنيها

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، يوميا ضخ كميات كبيرة من جميع أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها المختلفة، في منافذها والمجمعات الاستهلاكية التابعة لها، أو في المعارض المنتشرة في جميع المحافظات والتي تستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في المجمعات ومنافذ التموين

تباينت أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها «المصنعة» في المجمعات ومنافذ التموين، وذلك بأسعار مخفضة تصل لـ35% عن أسعارها في المحلات والهايبرات، وجاءت كالتالي:

- فرخة بلدي مجمدة بسعر 85 جنيها.

- سعر كيلو البانيه يتراوح بين 110 لـ140 جنيهًا وفقًا للنوع.

- سعر كيلو استربس دجاج بين 130 و140 جنيهًا وفقًا للنوع.

- سعر كيلو البرجر يتراوح بين 110 حتى 150 جنيهًا حسب نوعه.

- يتراوح سعر كيلو سجق مجمد بين 120 إلى 130 جنيهًا حسب النوع.

- كما يتراوح سعر كيلو سوسيس بين 100 و120 جنيهًا وفقًا للنوع.

أسعار اللحوم في منافذ التموين اليوم

- سعر كيلو اللحوم السوادني الطازجة بـ195 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة بـ160 جنيها.

- سعر كيلو الضأن المبرد بـ250 جنيها.

- سعر كيلو الحوم البلدي الطازجة بـ280 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضأن الطازج بـ270 جنيها.