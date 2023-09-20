«التعمير والإسكان» يعلن طرح 711 وحدة سكنية في التجمع الخامس

أعلن بنك التعمير والإسكان، طرح 711 وحدة سكنية في مشروع «أكاسيا» الكائن في منطقة المستثمرين الشمالية، أمام بوابة 6 الرحاب، موضحة أنّه عبارة عن كمباوند سكني فاخر.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، مميزات مشروع كمباوند «اكاسيا»، والمساحات، ونظم السداد، وطرق الحجز والاستفسار، بحسب ما ورد بموقع بنك الإسكان والتعمير.

مميزات مشروع كمباوند اكاسيا

- يحتوي المشروع على منطقة خدمات مركزية «مسجد – مول تجاري / اداري – مركز ثقافي اجتماعي».

- يمتاز المشروع بواجهات عصرية.

- يمتاز المشروع بتشطيبات داخلية فاخرة.

- الاستلام فوري.

- مصاعد كهرباء.

مساحات مشروع اكاسيا

وأفاد بنك التعمير والإسكان، بأنّ مشروع كمباوند أكاسيا يتوافر به 3 نماذج «السندس – العلياء – الروضة» بمساحات مختلفة تتراوح من 156 مترا مربعا إلى 310 مترات مربعة، وجميع العمارات عبارة عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة، والوحدات بالدور الأرضي تتمتع بحديقة خاصة بمدخل خاص.

نظام السداد

وأكد التعمير والإسكان، أنّ نظام السداد عبارة عن دفع 15% مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

الحجز والإستفسار

ونوه البنك بأنّ الحجز والاستفسار، يتطلب التوجه إلى الإدارة العامة للتسويق الإسكاني، الكائنة في 6 شارع رفاعة، في الدقي أمام مجلس الدولة، أو الاتصال على الرقم 37609917، أو الاتصال بمكتب التسويق المباشر بمقر المشروع على الرقم 25306208.