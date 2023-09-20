هيئة الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف.. «وداعا للموجات الحرارية»

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد نهاية فصل الصيف 2023، حيث شهدت مصر كثير الموجات الحرارية التي ترتب عليها ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة لفترات وأسابيع طويلة، مع ارتفاع نسب الرطوبة خاصة على شمال البلاد بسبب الكتل الهوائية المحملة ببخار المياه، التي كانت تتحرك على سمطح البحر المتوسط، بسبب التغيرات المناخية التي تأثر بها العالم كله.

موعد انتهاء فصل الصيف

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الجمعة المقبل سيكون موعد انتهاء فصل الصيف جغرافيا، على أن يكون السبت 23 سبتمبر أول أيام فصل الخريف، الذي ينتهي 21 ديسمبر المقبل، أي بعد 3 أشهر من الآن، وبعد ذلك يبدأ فصل الشتاء جغرافيا 22 ديسمبر.

السمات المناخية لفصل الخريف

وفي سياق آخر، أوضحت الأرصاد الجوية، السمات المناخية المتوقعة في فصل الخريف، نظرا لأنه فصل انتقالي بين الصيف والشتاء، تكثر فيه الاضطرابات الجوية وحالات عدم الاستقرار، ويصاحبها تكاثر للسحب الممطرة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض السودان الموسمي وكتل هوائية متتالية قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض تدريجي في درجات الحرارة خاصة في الأسابيع الأخيرة من الخريف وقبل بداية فصل الشتاء.