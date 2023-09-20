أسعار حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين.. تخفيضات 25%

أقل من 10 أيام تفصلنا عن احتفالات المولد النبوي الشريف 2023، حيث أنه من المناسبات الدينية المهمة التي يهتم بإحيائها جميع المسلمين في أنحاء العالم، ودائما ما ترتبط احتفالات المولد النبوي بالعديد من الطقوس لدى المصريين، من بينها التهادي بعلب حلاوة المولد، لذلك يبحث البعض عن أسعار حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية.

وتستعرض «الوطن»، خلال التقرير التالي أسعار حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

أسعار حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

وحرصت وزارة التموين على ضخ كميات كبيرة من حلاوة المولد في جميع منافذها والمجمعات الاستهلاكية المختلفة بالمحافظات، وبتخفيضات كثيرة، حيث أن أسعار حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية تبدأ من 85 جنيها للكيلو، بأسعار مخفضة تصل إلى 25%:

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيهًا.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن كيلوجرام واحد بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيهًا.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلوجرام بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلوجرامات بسعر 450 جنيهًا.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلوجرامات بسعر 750 جنيهًا.