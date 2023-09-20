موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين.. يستمر لمدة 5 أيام

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين وجميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، لتبدأ يوم الخميس 21 سبتمبر الجاري، حيث يستمر الصرف على مدار عدة أيام، وذلك وفقا للكتاب الدوري الصادر عن المالية، وتم نشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وأن موعد صرف المرتبات قبل العام الدراسي الجديد لسد احتياجات الأبناء من المستلزمات المدرسية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين

ونشرت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين وباقي العاملين في الجهاز الإداري بالدولة وهي كالتالي:

- يبدأ من الخميس الموافق 21 -9-2023.

- يستمر الصرف على مدار 5 أيام، أي حتى الأربعاء الموافق 27-9- 2023.

- يبدأ أول أيام صرف المرتبات، يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر.

ماكينات الصراف الآلي

وكشفت وزارة المالية أن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين والعاملين سيكون على عدة أيام تجنبا للزحام، حتى يتمكن الموظفون من صرف رواتبهم بشكل سهل، عبر ماكينة الصراف الآلي ATM وفروع البريد أو فروع البنوك، وتكون لجميع الفئات الحكومية والمصالح والهيئات، وتنتشر قرابة 25 ألف ماكينة صراف آلي في القاهرة الكبرى والمحافظات.