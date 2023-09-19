سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنوك المختلفة

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنوك، الذي لم يشهد أي تغيير منذ بداية شهر سبتمبر الجاري، ليسجل متوسط سعر الشراء اليوم 32.89 جنيه و 33.00 جنيهًا للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

كما أوضح الموقع، أن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-9-2023 في البنوك، يسجل 32.84 جنيه للشراء و32.99 جنيه للبيع، وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

فيما يسجل سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 33.10 جنيه للبيع و33.99 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

وبالنسبة لسعر اليورو في بنك مصر، يسجل 32.69 جنيه شراءً و33.96 جنيه بيعاً.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

وعن سعر اليورو اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس، يبلغ 32.79 جنيه شراءً و33.07 جنيه بيعًا

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

ووصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى 33.03 جنيه للشراء و32.89 جنيه للبيع.