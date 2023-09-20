«الإسكان» تعلن إجراءات الطرح الدائم للوحدات في 3 مشروعات سكنية فاخرة

حددت وزارة الإسكان، إجراءات الطرح الدائم للوحدات في 3 مشروعات سكنية فاخرة تشمل سكن مصر، الإسكان المتميز وجنة، في مدن ملوي الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وغرب قنا، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة.

إجراءات الطرح الدائم

وتستعرض الوطن في التقرير التالي، إجراءات الطرح الدائم، وفق ما أعلنته وزارة الإسكان في بيان سابق لها:

- يقوم جهاز المدينة بعمل إعلان عن توافر وحدات سكنية للحجز الفوري.

- يتم وضع الإعلان في لوحة الإعلانات بمركز خدمة المواطنين.

- يتم وضع الإعلان على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة بمواقع التواصل الاجتماعي.

- يتم وضع الإعلان في الجرائد الرسمية حسب طبيعة الطرح ومقتضياته.

- إصدار قرار بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة.

- الأمانة الفنية تُشكل برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين «عقاري - فني - مالي - قانوني».

- تتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية مرفق به استمارة الحجز محدداً بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط.

- إعطاء العميل خطاباً موجهاً لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز.

- سداد مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط.

- يقوم العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفقا بها إيصال سداد جدية الحجز.

- تكون الأولوية فى التخصيص والتسكين للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.