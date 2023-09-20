عضو بمجلس النواب: «الأعلى للتعليم» يهدف لمواكبة متطلبات سوق العمل الدولية

قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب إن فتح حوار مجتمعي يضم كل المهتمين بالشأن التعليمي فكرة رائعة، خاصة أن ذلك الحوار يضم كل الخبراء قبل تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، مشيرًة الى أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب له اختصاصات متعددة خاصة بالتعليم والتدريب والبحث العلمي، كما أنه معني بربط التدريب بسوق العمل وبالتالي فإننا في حاجة إلى حوار مجتمعي، وهو ما تم تطبيقه في الحوار الوطني.

جلسة خاصة للاستماع لآراء متعددة ومتنوعة

وأضافت عضو مجلس النواب خلال لقائها على قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني قائلًة: «فكرة مهمة إنه يكون فيه جلسة خاصة للاستماع لآراء متعددة ومتنوعة كنوع من أنواع الحوار المجتمعي السابق لتحويل مشروع قانون لمجلس النواب».

استراتيجية موحدة للتعليم والتدريب

وتابعت: «الفكرة الأساسية في مشروع القانون الذي تم مناقشته في جلسات الحوار الوطني أن يكون لدينا استراتيجية موحدة للتعليم والتدريب وأن يكون هناك مجلس أعلى معني بأن يضع هذه الاستراتيجيات في ضوء خطط التنمية ومتطلبات سوق العمل الدولية».