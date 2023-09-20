حالة الطقس غدا.. شبورة ورياح والعظمى بالقاهرة 32

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، موضحة أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال النهار وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الظواهر الجوية المتوقعة غدا تتمثل في نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الخميس 21-9-2023

-القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 26 درجة مئوية.