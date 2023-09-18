«الأرصاد»: استقرار الأحوال الجوية على القاهرة ودرجة الحرارة العظمى 34 مئوية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك استقرارا تاما في الأحوال الجوية اليوم وعلى مدار الأيام المقبلة، مشيرًة الى أنّ معظم الكتل الهوائية المؤثرة هي كتل هوائية شمالية آتية من البحر المتوسط، وبالتالي تؤدي إلى اعتدال الأجواء بشكل كبير.

درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وستكون درجة الحرارة اليوم، أعلى من المعدل الطبيعي بحوالى درجة في القاهرة الكبرى، والعظمى من المتوقع أن تكون 34 درجة مع وجود نسب رطوبة في الجو.

أجواء شديدة الحرارة على محافظات الصعيد

وتابعت: «خلال فترة الظهيرة، سنشعر بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأجواء شديدة الحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وذلك خلال فترات النهار وتحديدًا خلال فترة الظهيرة، لكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، سيحدث تحسن كبير في درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وفترة الصباح الباكر، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة حيث تتكون الشبورة في الصباح الباكر».