«الأرصاد»: تحسن الأحوال الجوية.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استقرار الأحوال الجوية اليوم، فضلا عن مزيد من التحسن على مستوى قيم الحرارة ليلا، حيث يؤثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يصل إلى 6 كيلومترات، يعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة خلال فترات اليوم، وتحديدا في الصباح الباكر، حيث يحجب جزءًا من أشعة الشمس ويساعد على تلطيف الأجواء على نحو كبير.

انخفاض طفيف في قيم الحرارة بمعظم الأنحاء

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «نتوقع انخفاضا طفيفا في قيم الحرارة بمعظم أنحاء الجمهورية، خاصة المحافظات الشمالية، ويُتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار».

أجواء حارة على القاهرة الكبرى

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «في ظل وجود أشعة الشمس سنشهد أجواءً حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء»، لافتةً إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، ولن تكون مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، بل ستساعد على الشعور بالمزيد من التحسن في الأحوال الجوية.

وأوضحت أنّ فترتي الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر ستشهدان انخفاضا في درجات الحرارة، حيث يبدأ الانخفاض بالتدريج مع غياب أشعة الشمس ليلا، وبدأت الصغرى في الانخفاض، والأجواء لطيفة تماما في معظم محافظات شمال البلاد ومعتدلة جنوبي سيناء والصعيد.