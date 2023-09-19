توقعات طقس الـ72 ساعة مقبلة.. انخفاض في الحرارة وأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ تنخفض درجات الحرارة بدءًا من اليوم وحتى الأحد المقبل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار غدًا وتكون خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، كما أنه من المتوقع أن تنخفض نسبة الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، ما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

درجات الحرارة الأربعاء 20 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 الصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 21 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 32 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 الصغرى 26 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 22 سبتمبر

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 الصغرى 25 درجة مئوية.